Von weißen Herrschaften und spritzigen Geräten

Panketal (MOZ) Abgesperrt und gesäumt von allerlei Ständen, Zelten, Präsentationsflächen und Mitmachangeboten war die Schönower Straße in Zepernicks Ortskern am Sonnabend Schauplatz der zwölften Schlendermeile. Auf der rund 400 Meter langen Strecke präsentierten sich Panketals Vereine, Händler, Parteien und Gewerbetreibende im volksfestlichen Ambiente.

Schon von weitem ist das Spektakel zu hören, denn in guter Tradition ist die örtliche Trommelgruppe "Trommböse" für das Anheizen der Besucher verantwortlich. Auf Pfeiffkommando setzt sich die Truppe tösend in Bewegung, um die Schlendermeile zu eröffnen und die Herbeiströmenden bis zur Bühne vor der Sankt-Annen-Kirche zu führen. Was die Besucherzahlen anging, dürfte sich die zwölfte Ausgabe der Schlendermeile selbst übertroffen haben. Am Ende des Tages werden weit über Tausend Neugierige aus Panketal und Umgebung mit Händlern und Akteuren ins Gespräch gekommen sein.

In seiner knappen Eröffnungsrede weist Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) auch auf das Feuerwehrfest gleich nebenan hin. An manchen Grundstücken bringen sich Anrainer der Schönower Straße mit eigenen Ständen ein. Örtliche Versicherer, Pflegedienste, Handwerker und Händler locken mit kleinen Spielen und Mitmach-Aktionen. Vereine wie die Cheerleader der "Blue White Swans" präsentieren ihr Können. Durch die Menschenmassen an den Ständen schlängeln sich Maskottchen, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und - um das ganze noch bunter zu machen - die Künstler vom Aktionstheater Kamaduka, die mit einer surrealen Performance die Blicke auf sich ziehen. Luftballon-Trauben und der Duft nach Gebratenem runden den Volksfestcharakter der Schlendermeile ab.

Genau dieses Flair schätzt Raumausstatter Thomas Radlach an der Panketaler Veranstaltung besonders: "Ich mache nicht viel Werbung, aber wenn, dann richtig", erzählt der 49-Jährige im Schatten des "Road-Store" - einem beeindruckenden LKW gefüllt mit Mustern und Anschauungsmaterial. "Ich habe mir auch Messen in Bernau und Eberswalde angesehen, aber das ist einfach nicht so direkt. Hier werden nicht so viele Verkaufsgespräche geführt, stattdessen können sich die Leute in aller Ruhe selbst ein Bild machen", findet Radlach.

Ebenso begeistert ist Enrico Niederhüfner. Mit einem bunten Sortiment an Tiernahrung und Kau-Artikeln für Hunde, darunter Hasenohren mit Fell, ist sein Stand einer, um den kaum ein Hundehalter einen Bogen machen kann. Der 35-Jährige hat sich erst vor zwei Jahren mit seiner Zoohandlung Artgerecht selbstständig gemacht und "lebt von Mundpropaganda und Werbung".

Rockig gehts auf der Bühne zu, wo die Modeschau zum Höhepunkt ansetzt. Für die Auswahl an Mode im Stil der 40er-, 50er- und 60er-Jahre ist die örtlichen Retro-Boutique "Pretty Little Shop" zuständig. "In den letzten Jahren waren wir immer mit einem Stand dabei, aber in diesem Jahr wollten wir mal was Besonderes machen", erzählt Marlene Pollrich. Von der Bühnenshow geht es für viele Besucher der Schlendermeile gleich weiter zur Feuerwehr, wo zeitgleich das 104-jährige Bestehen mit einem Volksfest gefeiert wird, das die Schlendermeile mit Musik, Karussell und Rummelspaß ideal abrundete.