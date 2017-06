"Hier kann jeder mitmachen"

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Gut, dass vom gewaltigen Lampenfieber der kleinen Hexe keiner was mitbekommen hat. Auf der Bühne vor den vielen Zuschauern war es dann verflogen. So ging es fast allen der rund 500 Darsteller aus den Kitas und Vereinen der Region, denen am Sonnabend und Sonntag die große Bühne auf dem Marktplatz gehörte. Dabei war die Zuschauerkulisse im zehnten Jahr hochkarätig, worüber sich die Veranstalter um Heike-Doreen Klein herzlich freuten. Brandenburgs Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski hatte sogar einen 8800-Euro-Scheck aus Lottomitteln für den Förderverein für künstlerische Jugendarbeit mitgebracht. "Im Jubiläumsjahr - dem zehnten Jahr seit dem Entstehen des Festivals - gilt mein Dank all jenen, die dieses engagierte Projekt durch all die Jahre begleitet haben. Denn hier wird heute nicht nur ein Fest gefeiert, das viele Kinder und Jugendliche auf die Bühne bringt. Vielmehr geht es für die jungen Akteure darum, über einen langen Zeitraum gemeinsam etwas zu entwickeln, trotz Rückschlägen am Ball zu bleiben und am Ende mit diesem schönen Fest und dem Erfolg auf der Bühne belohnt zu werden", sagte sie. Von der großen Begeisterung, mit der die Kinder und Jugendlichen und auch ihre Trainer, Kita-Erzieherinnen und Betreuer bis hin zu den Eltern bei der Sache sind, überzeugten sich auch die Bürgermeisterin Elke Stadeler, der stellvertretende Landrat Friedemann Hanke und Reinhard Kampmann von der Sparkasse. "Diese Erfahrung wird ihnen auch in Zukunft - vielleicht in völlig anderen Zusammenhängen - sehr nützlich sein."