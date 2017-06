Diesmal spielte auch Petrus mit

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel (MOZ) Silke Koglin strahlte bereits am Nachmittag über das ganze Gesicht. "Ich bin rundum zufrieden", sagte die Chefin des Vereins Dorfgemeinschaft Prötzel und zugleich neue Ortsvorsteherin - vor allem erleichtert, dass beim Sommerfest diesmal auch Petrus mitspielte. Voriges Jahr hatte die Festwiese am Sportplatz nach einer Weile nämlich unter Wasser gestanden.

Das Sommerfest ist mehr als nur ein Großereignis im größten Ortsteil, der der ganzen Gemeinde den Namen gibt. Akteure, Gruppen und Vereine aus allen vier Dörfern bringen sich in die Angebotspalette ein, womit das Ereignis auch weiter zum Zusammenwachsen der Bürger aller Ortsteile beiträgt. Auf dem hintersten Areal hatte die Prötzeler Feuerwehr mit ihrem gesamten Fuhrpark Position bezogen - gerade für die Kinder eine Attraktion, mal in so ein großes Feuerwehrauto klettern oder selbst mit der Handspritze zielen zu dürfen. Der Schulförderverein zeigte Fridolin ebenfalls Flagge. Marén Seyfarth und Fanny Bley boten eine Tombola, bei der sich viele über ihre Haupt- und Trostpreise freuten. Auch der Förderverein Dorfkirche Prädikow oder das Team von Mellis kleine Farm waren vertreten. Die Mitglieder des Harnekoper Kirchenfördervereins hatten die Versorgung mit Kaffee und Kuchen übernommen. Und während die einen von der Terrasse am Bürgerhaus entspannt den bunten Überblick genossen, stöberten andere erst einmal neugierig am Rande der Fußballwiese bei den Trödelmarktständen. Ein Kettenkarussell drehte sich, und mit Mini-Billard, Kickertisch und manch anderen Spielmöglichkeiten wurde es auch für die Jüngsten nie langweilig.

Zumal sich auch im Festzelt auf der Bühne immer wieder Programmpunkte abwechselten: Mal war es Clown Freddy, der nicht nur die Kinder mit seinen Späßen unterhielt, dann wieder sorgten die kleinen Tänzerinnen vom Eggersdorfer Carneval Club (ECC) zwischendurch mit ihrem Auftritt für Begeisterung. Später war die Zumba-Gruppe zugange, und auch das DJ-Duo hatte natürlich bis in den Abend jede Menge tanzbare Titel dabei. Sogar eine kleine Gruppe polnischer Gäste hatte sich mit eingefunden und unter das übrige Publikum gemischt.