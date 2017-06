artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag ist der 37. Internationale Hansetag zu Ende gegangen. Delegierte und Vertreter aus 100 Städten in 14 Ländern waren für vier Tage ins niederländischen Kampen gereist. Frankfurt und Slubice hatten als "Twin City" eine mehr als 20-köpfige gemeinsame Delegation zum Hansetag entsandt. Sie stand unter Leitung des Vorsitzenden der Slubicer Stadtverordnetenversammlung Mariusz Olejniczak und des Frankfurter Hansebotschafters Detlef Heino Ewert. Der Slubicer Bürgermeister Tomasz Ciszewicz besuchte am Sonnabend den Hansetag und unterstützte so die Arbeit der Hanseaten.