Zwei Feste mit gelungener Premiere

Dass den Feuerwehrleuten um Ortswehrführer Heiner Siebert die Premiere aus Feuerwehr- und Dorffest gelungen ist, zeichnete sich schon am Anfang ab. Die 200 Essenportionen aus der Gulaschkanone - damit könnte fast die gesamte Einwohnerschaft von Weesow versorgt werden - fand reißenden Absatz. Und Ortsvorsteher Thomas Wenzel war sich sicher, ein solches Fest gern wiederholen zu wollen. Spätestens zum 100. Jubiläum, sagte Wenzel, der vor 15 Jahren Mitglied der Feuerwehr wurde, sollte dies der Fall sein. Mancher der Besucher würde noch einen früheren Zeitpunkt vorziehen.

Tatsächlich gab es rund um das Feuerwehregerätehaus von 12 Uhr bis Mitternacht viel zu erleben. Vorführungen historischer Technik, die Präsentation von Hilfeleistungen, Brandtests, eine Höhenrettung mit der BRH-Rettungshundestaffel, aber auch reichlich Spielmöglichkeiten für Kinder, Ponyreiten und Kälber, die Ausstellung historischer Landmaschinentechnik bis hin zum Livemusikprogramm auf der Bühne sorgten dafür, dass keine Langeweile auf kam. Werneuchens Bürgermeister Burkhard Horn freute sich sichtlich, dass die Weesower Feuerwehr die Herausforderung eines Doppelfestes mit derartigem Elan angenommen hat. Ohne die große Unterstützung von Weesowern mit selbstgebackenem Kuchen oder Geldspenden wäre das nicht möglich gewesen, sagte Thomas Wenzel. Das Engagement dürfte sich gelohnt haben. Nicht nur sämtliche Feuerwehren aus dem Werneuchener Bereich waren gekommen, sondern auch viele Besucher aus den umliegenden Orten.

Dass gegenwärtig ein Generationswechsel bei den Feuerwehren stattfindet, war auch unter den Gästen zu beobachten. Heinz Müller dürfte wohl der dienstälteste Feuerwehrmann unter ihnen gewesen sein. Der 86-jährige Weesower war 1949 in die Weesower Wehr eingetreten, wurde 1953 erst Wehrleiter und 1959 Wirkungsbereichsleiter, also Werneuchens Stadtbrandmeister. Noch heute organisiert er Fahrten. "Wer in die Feuerwehr eintritt, sollte viel Energie mitbringen", sagt er. "Wenn man sich aber nach einiger Zeit etwas aufgebaut hat, lässt man das nicht mehr im Stich." Er erinnert sich daran, dass Feuerwehrleute früher bei Tanzvergnügen und ähnlichen Veranstaltungen im Ort freien Eintritt hatten und könnte sich dies auch heute als Anerkennung für den oft aufopferungsvollen Einsatz vorstellen.

Der 83-jährige Manfred Bittroff, ehemals Wehrführer in Seefeld, war 1952 in die Feuerwehr eingetreten. Er hatte sich um die Jugendarbeit verdient gemacht und berichtet, dass auch damals "Jungen und Mädchen in der Feuerwehr große Klasse bewiesen".

Stadtbrandmeister Rainer Sachse beobachtet, dass immer mehr Kinder sich für die Feuerwehr interessieren. Offiziell eintreten können sie mit zehn Jahren, die Hinführung beginnt schon ab dem achten Lebensjahr. "Wir erleben gerade einen Umbruch", sagt er. Die Werneuchener Feuerwehren sieht er dafür gut aufgestellt. Es gebe keine Befindlichkeiten. Um die Tagesbereitschaft abzusichern, werden stets drei Wehren alarmiert. "Das funktioniert gut. Es besteht einfach eine gute Mannschaftlichkeit", sagt er.

Dass junge Weesower einmal beispielsweise in die Fußstapfen von Oberbrandmeister Reiner Pieper treten, wünscht sich Thomas Wenzel. Aus "reiner" Begeisterung hat sich der 62-jährige Weesower von kleinauf für die Feuerwehr engagiert und hat so gut die Hälfte der Weesower Feuerwehrgeschichte mitgetragen. "Ich kenne ihn nur als Feuerwehrmann", sagt Wenzel. Feste wie am Sonnabend, da ist er zuversichtlich, werden dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen vor Augen führen, wie wichtig die Feuerwehr ist und dass einige von ihnen dann auch bei ihr einsteigen. Diese Auffassung teilt auch Bürgermeister Burkhard Horn. Er weiß, dass Häuslebauer zunächst einmal andere Dinge im Kopf haben. Mit dem Blick auf die zunehmenden Einwohnerzahlen in Werneuchen baut er jedoch darauf, dass sich der Zuwachs nach etwas Zeit auch auf die Mitgliederzahlen der Feuerwehren auswirken wird. Es gebe kaum eine bessere Art, heimisch zu werden, als bei einer Feuerwehr mit dabei zu sein.