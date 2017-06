Luther und Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Der Roman- und Sachbuchautor Dr. Klaus-Rüdiger Mai ist am Freitag ab 20 Uhr Gast der Veranstaltungsreihe "Einfach Lesen!" der Gemeindebibliothek und der Gruppe mach art. Der Autor stellt im Gemeindesaal, Lindenallee 14, seinen Essay "Gehört Luther zu Deutschland?" vor. Ihre Teilnahme an einer Podiumsdiskussion haben Dagmar Enkelmann (Rosa-Luxemburg-Stiftung), Bernd Krebs (Evangelische Kirche Deutschland) und Hans-Georg von der Marwitz (Mitglied des Bundestages) zugesagt. Eintritt ist frei. Reservierung per E-Mail unter raymund.stolze@t-online.de.