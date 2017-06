artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mit einem Festakt im Potsdamer Hans-Otto-Theater haben Landtagspräsidentin Britta Stark und Innenminister Karl-Heinz Schröter (beide SPD) mehr als 800 Neubürger in Brandenburg willkommen geheißen. Im vergangenen Jahr hatten 821 Menschen hier einen deutschen Pass erhalten. "Mit dem Einbürgerungsfest wollen wir ihre Lebensleistung würdigen", sagte Stark am Sonntag. "Mit Ihren kulturellen Wurzeln und mit allem, was Sie mitbringen, machen Sie Brandenburg bunter und vielfältiger."