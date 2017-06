Geburtstagsparty in großer Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Wohnungsgenossenschaft Uckermark lockte am Sonnabend viele Mieter und weitere Besucher in die Templiner Straße. Hinter den Wohnblöcken der Genossenschaft war zum Straßenfest eingeladen, das allen Generationen etwas bot. Aus der Weststadt brachte die alte Biber-Bahn als Shuttle die Mieter dorthin, die nicht mehr so gut zu Fuß waren. Der Altersdurchschnitt ist schließlich mit der 60-jährigen WG Uckermark gestiegen.

Der Angermünder Fanfarenzug brachte die Gäste zum Festplatz, wo der Geschäftsführer Holger Völz sie zu einem angenehmen Nachmittag begrüßte.Da hatten die Jüngsten schon die kleine Go-Kart-Strecke, die Riesen-Lego-Steine, das große Trampolin und die Rücken der Pferde des Reit- und Fahrvereins Angermünde in Beschlag genommen. Auch das Streichelgehege des Tierparks wurde sofort als Attraktion entdeckt. Hier konnten die beiden Zicklein, die zur MOZ-Osterfete getauft wurden, und Muttertier Rosi mit Gemüsesnacks gefüttert und gestreichelt werden. Ein Nostalgiekarussell, das man nicht mehr so oft auf Jahrmärkten sieht, drehte seine Runden. Von hoch oben schaute ein Stelzenläufer auf das Geschehen. Dazu gab es Stände mit Leckereien von Angermünder Händlern mit Gegrilltem, Getränken, Eis, Erbsensuppe sowie Säften und Smoothies.

Das historische Straßenfest ist das größte Ereignis im 60. Jahr des Bestehens der Wohnungsgenossenschaft Uckermark. Den Auftakt der Feierlichkeiten machte im April ein Frühlingsfest am Sitz der Verwaltung. in der Pestalozzistraße. Der nächste Höhepunkt wartet schon. Am 8. Juli findet in Angermünde das diesjährige Sportfest der Vereinigung der Wohnungsbaugenossenschaften Nord-Ost-Brandenburg statt. Daran nehmen unter anderem Vertreter aus Prenzlau, Schwedt, Eberswalde, Strausberg, Rüdersdorf und Angermünde teil. "Auch wir stellen eine Mannschaft", sagt Holger Völz.