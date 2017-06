Eiche trifft japanische Tradition

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein besonderer Raum wurde am Freitag in der Geriatrie des evangelischen Krankenhauses Lutherstift eingeweiht: der Raum der Stille. Gestaltet hat ihn der Holzbildhauer Hans-Georg Wagner, der 2012 den Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung erhielt.

Jetzt könne er auf die Frage von Künstler-Kollegen, ob er denn auch einen Beitrag zum Lutherjahr geleistet habe, vorbehaltlos "Ja" sagen, erklärte Hans-Georg Wagner bei der Einweihung des von ihm gestalteten Raumes der Stille mit einem Augenzwinkern. Knapp sechs Monate hat der Holzbildhauer aus Cottbus an der Gestaltung der rund 20 Quadratmeter im Neubau der Klinik für Geriatrie des evangelischen Krankenhauses Lutherstift gearbeitet. Statt eines einzelnen Kunstobjektes hat er ein komplettes Raumkonzept entwickelt und umgesetzt.

"Ich hatte sofort eine Idee, was man aus dem nichtssagenden Funktionsraum machen kann", erinnerte sich Hans-Georg Wagner an seine erste Reaktion auf die Anfrage von Pfarrer Matthias Blume, dem Theologischen Vorstand des Krankenhausbetreibers - des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin - im vergangenen Spätsommer. "Ich wollte den Raum von seiner technischen Symmetrie befreien, ohne ihn mit Kunst zu überfordern", beschrieb der Cottbuser, der vor fünf Jahren mit dem Brandenburgischen Kunstpreis der MOZ im Bereich Plastik geehrt wurde, sein Anliegen. Dies gelang ihm unter anderem mit der Shoji-Technik, lichtdurchlässige Schiebeelemente der traditionellen japanischen Architektur, die im Bereich der Fensterfront und der Deckenleuchten eingesetzt wurden. Der Altar und das darüberhängende Reliefbild aus Eichenholz rückte der Künstler aus der Mitte der Stirnwand, um dem Raum mehr Größe und Ruhe zu verleihen. "Harmonie ist fast nie durch Symmetrie zu erreichen", erklärte er. Auch die Stühle sind handgearbeitet, und obwohl sie sich auf den ersten Blick ähnlich sehen, gibt es keine zwei, die völlig gleich sind. Sie ergänzen die beiden historischen Sitzbänke, die ebenfalls ihren Platz im Raum der Stille gefunden haben. Zu der beruhigenden und gleichzeitig anregenden Atmosphäre trägt auch die Farbgebung in verschiedenen Grüntönen bei.

Mit dem Raum der Stille erhalten Patienten, aber auch deren Angehörige sowie Ärzte, Schwestern und Pfleger einen Ort der Stille, des Gebetes, des Nachdenkens und der Reflexion, sagte Pfarrer Matthias Blume im Rahmen der Einweihungsandacht. Er erinnerte an das Bibelwort, dem die Konzeption des Raumes unterliegt. "Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten", heißt es beim Propheten Jesaja. Diese Worte seien ein Versprechen der Gegenwart Gottes für das ganze menschliche Leben. Die Altarfront mit ihren Furchen und Erhebungen erinnere an ein Gesicht, in dem die Jahre Spuren hinterlassen haben. Sie sei ein Unikat und damit ein schönes Bild für die Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen. Auf dem Reliefbild stehen der Helfende und der von Leid Betroffene auf einer Ebene. Sie gehen fast in einander über und lassen dem Betrachter genug Raum, um über die Frage nachzudenken, wer den anderen trägt.

Erst mit dem Raum der Stille sei der Neubau der Geriatrie wirklich fertigt, sagt Lutherstift-Geschäftsführer Karsten Bittigau. Und Krankenhausseelsorgerin Stefanie Tuschling lud dazu ein, den Raum, der durch seine Gestaltung aus der Alltäglichkeit des Krankenhauses herausgehoben sei, für die persönliche Einkehr zu nutzen.