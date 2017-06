Ein Blick in frühere Zeiten

artikel-ansicht/dg/0/

So hat es sich zum Glück nie zugetragen. Aber so hätte es sich zutragen können, wäre die Zeit um 1904 stehengeblieben. Mit dem kleinen Schauspiel versetzen die Mitglieder der Bralitzer Feuerwehr sowie des Fördervereins "Hoffmannscher Ringofen 1878 Altglietzen" die Besucher des zwölften Zieglerfests am Sonnabend in eine Zeit vor mehr als 100 Jahren.

Die Gelegenheit, sich dieses Spektakel und den alten Ringofen noch einmal aus der Nähe anzusehen, lassen sich viele ehemalige Mitarbeiter nicht entgehen. So auch Burkhard Irrgang, der seit vielen Jahren im Förderverein Mitglied ist und noch länger mehrere Standorte der Ziegelbrennerei im Raum Bad Freienwalde leitete. "In Altglietzen war ich oft. Viele Kollegen kommen, um sich die alten Räume heute noch einmal anzuschauen", sagt Burkhard Irrgang, der als Betriebsstättenleiter vorrangig in dem Werk war, wo heute die Malche ansässig ist.

Von den Betriebsstätten ist der Altglietzener Ringofen als einziges Denkmal erhalten. "Vom Land Brandenburg wurde der Ringofen 1989 zum technischen Denkmal erklärt", sagt Hans-Herrmann Nürnberg, erster Vorsitzender des Fördervereins, der sich 2006 gegründete. Mit seinem Wissen aus 45 Jahren Ziegelwirtschaft führt er die Besucher über das Gelände und durch die ständige Ausstellung im Obergeschoss. Am Freitag hatte er den Ringofen erst einer Grundschulklasse aus Altreetz gezeigt. "Wir sind froh, dass wir dieses Denkmal erhalten können", so Nürnberg.