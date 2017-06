Kräftemessen der Einsatzkräfte

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) "So, Pumpe 2 läuft bereits. Die Teilnehmer bitte an die Startlinie!", schallt es über das Megaphon. Auch die Wasserpumpe an der TS-Station auf Bahn 1 ist inzwischen bereit für den Löschangriff. Am Start sind die Jugendmannschaften der Freiwilligen Feuerwehren Tuchen-Klobbicke auf Bahn 2 sowie Grüntal auf Bahn 1. Dann fällt die Startklappe und die Mannschaften stürmen nach vorn. Doch während bei Tuchen-Klobbicke die Fontäne bereits in den Himmel stob, dauert es bei den Grüntalern noch einige Augenblicke länger. Am Sonnabend fand der 22. Amtsfeuerwehrtag der Biesenthaler Wehren auf dem Übungsgelände in Rüdnitz statt.