Motoren-Sinfonie für Männer

Gusow/Neuhardenberg (MOZ) Der Sommer machte am Sonnabend Pause - aber die Festveranstalter in der Region nicht. Hunderte Besucher zog es vor allem zum Gusower Oldtimertreffen sowie zum Straßenfest an der Neuhardenberger Oderbruchstraße.

Aufstellung für die Ausfahrt: Ein Konvoi aus Oldtimern, in den sich besonders viele Trabant und Wartburg sowie Zwei- und Dreiräder eingereiht hatten, machte sich am Sonnabend Vormittag vom Gusower Baggersee aus auf eine Rundtour durchs Oderbruch.

Das Knattern der Oldtimer-Motoren war Musik in den Ohren der Fans. Und als die "Feinstaubfreunde" aus Schönow ihren 850-PS-Rolls-Royce-Panzermotor, den "Hummel"-Flugzeug- und den E 516-Mähdreschermotor anschmissen, sprach Moderator Hartmut Sommer gar von einem "Sinfoniekonzert für Männer": Den ganzen Tag über strömten am Sonnabend die Besucher zum Oldtimertreffen und Teilemarkt an den Gusower Baggersee.

Dort stellten knapp 500 Aussteller aus ganz Brandenburg und Berlin ihre schmucken, betagten Gefährte vor. "Eine gute Resonanz für das Wetter", sagte Cheforganisator Frank Krakow, den seine Freunde als einstigen Autobahnpolizisten "Cobra" nennen. Unter den Oldtimern waren viele Trabis und Wartburg. Einige von ihnen wurden umgebaut, wie die "Villa Sachsenruh" - ein Trabi mit Zeltaufbau.

Krakows Mitstreiter im gastgebenden Dorfclub Gusow-Platkow, Knut Kaethner, führte in diesem Jahr mit seinem weißen Trabant 600, Baujahr 1964, den Oldtimer-Korso zur Ausfahrt durchs Oderbruch an. Hinter ihm fuhr Joachim Kabs aus Gartz mit seinem Trabi-Kübel der ehemaligen DDR-Grenztruppen.

Zu den Hinguckern der Schau gehörten ein winziger, zweisitziger BMW Isetta, Baujahr 1958 und Kontraststücke wie ein 5,50 Meter langer, weißer Chrysler. "Den Mercedes 170 SV des Schah von Persien gibts beim nächsten Mal", versicherte Falk Pernikas, der Vorsitzende des Oldtimerclub Oberhavel. Dessen Mitglieder waren erstmals in Gusow dabei. Die Schah-Karosse war leider defekt.

Aus Eberswalde waren ältere Herren, die "alle einen Vogel haben", wie sie lachend erklärten, auf ihren Staren und Schwalben angereist. Natürlich waren auch Männer mit Motoröl im Blut aus der Seelower Region, wie MC-Seelow-Chef Rudi Kulicke und Zechiner Oldtimer- und Traktorenfreunde mit ihren Bulldogs nach Gusow gekommen.

"Ihr seid das Oderbruch, die Droge, die mich süchtig macht": Mit ihrer im vorigen Jahr getexteten Hymne zu Wolfgang Petrys Ruhrpott-Song eröffneten die Organisatoren des 14. Neuhardenberger Oderbruchstraßenfestes am Sonnabend Nachmittag ihr tolles Programm. Im fast halbstündigen Takt gab es für die immer zahlreicher werdenden Gäste Einlagen, die "natürlich alle selbstgemacht sind wie unsere Kuchen", wie Cheforganisator Thomas Schenk betonte. Zu erkennen waren seine Mitstreiter und er an ihren türkisfarbenen T-Shirts mit der Aufschrift "I love Sandende". So nannten die Marxwalder die Oderbruchstraße einst, erklärte Schenk.

Nach dem Kaffeetrinken ging es unterhaltsam Schlag auf Schlag weiter - mit Star-Trompeter Peter Pöppels Musikrätsel und Oderbruchstraßen-Comedian Frank Ebert als gesprächigem Toilettenmann. In seiner Tapeface-Variation erzählte René Klinke pantomimisch eine Liebesgeschichte zu Musik. Viel Beifall gab es auch für die Hausmusiker Peter Pöpper (Keyboard) und Jörg Bubner (Gitarre) mit Sängerin Marion Kusehl und die Frauen-Tanzgruppe für ihren Auftritt zu YMCA. Dem Höhepunkt näherte sich der Abend nach dem West Virginia-Duett von Jörg Bubner und Tony Schenk (17, Akkordeon) mit dem Auftritt der "Aerobic-Schnitten": Das Sandende-Männelballett gab zum Titel "Call on me" alles. Danach übernahm DJ Michael die Straßenfest-Regie.