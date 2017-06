Sommerfeste und Jubiläen

artikel-ansicht/dg/0/

Feuer bei der Feuerwehr: Obwohl die Demonstration, wie man brennendes Öl im Kochtopf vorschriftsmäßig löscht, nicht so spektakulär wie gewünscht funktionierte, hatten Hunderte Gäste bei der Jugendfeuerwehr im Strausberger Depot viel Freude an den Erklärun © Thomas Voigt

Viele wagten sich hoch hinauf auf die Drehleiter bei der Strausberger Freiwilligen Feuerwehr. belohnt wurden sie mit einem Blick über die ganze Stadt. Aber auch zu ebener Erde gab es viel zu sehen und zu erleben bei der Feier zum 25. Geburtstag der Jugendfeuerwehr. Zu den alten Hasen unter den 58 Mitgliedern der Jugendwehr gehört mit 13 Jahren Yvon Erfurth. Er ist schon seit acht Jahren dabei und kann sich gut vorstellen, dass er auch als Erwachsener der Feuerwehr treu bleibt. "Wir lernen hier sehr viel über Technik und Erster Hilfe", sagt er. Und freut sich über die Kameradschaft und den Zusammenhalt in der Truppe. Die Strausberger Nachwuchsabteilung sei eine der Größten und es gebe sogar eine Warteliste, weiß der Chef der Kreisjugendfeuerwehr Janko Poplien. "Das mag an unserer guten Nachwuchsarbeit liegen", sagt André Wancek, einer der Betreuer. Auch er war schon als Zehnjähriger dabei und ist es heute immer noch.

Recht gemütlich ging es am Fuß des Wachtelturmes in Hennickendorf zu. Hier hatte sich das ganze Dorf versammelt und genoss die gute Vorbereitung des Festes durch den Heimatverein bei Kaffee und Kuchen und Musik von den Bläsern, dem Chor und vielen anderen. Spannend wurde es in diesem Jahr durch das große Rätsel zu 650 Jahren Hennickendorf, das es zu lösen galt.

In Hoppegarten erklang von der Bühne Musik von den Lenné-Singers, dem Nachwuchschor der Dahlwitzer Schule, den Dorfmusikanten Eggersdorf, und in der Dorfkirche überraschte der Gemischte Chor mit einem internationalen Programm. Andrang beim 13. Schlossfest herrschte vorm Herrenhaus, oft auch Schloss genannt und somit Namensgeber des Festes. Astrid Fritsche und Jutta Sachtleber vom Verein Grünes Tor luden ins Innere ein. "Das ist nur ein Schnelldurchlauf, aber im Laufe des Jahres bieten wir eine umfassende Führung durch Haus und Lenné-Park an", versprach Astrid Fritsche. Interessenten können sich ab sofort beim Verein dazu anmelden. Etwas abseits vom festlichen Trubel kamen auch Ruhe suchende Besucher auf ihre Kosten. Auf den Hof des Kossätenhauses luden das Ehepaar Maria und Jörg Planitzer und die Nachbarn ein. Alles wurde rasch verputzt. "Die Erlöse fließen wieder in Projekte der Gemeinde", erklärte Peter Herrmann. In den vergangenen Jahren wurden davon Bänke im Lenné-Park aufgestellt. "Und nun fehlen dazu eigentlich noch Papierkörbe daneben", machte Peter Herrmann einen ersten Vorschlag.