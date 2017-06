Landesbetrieb verteidigt Festhalten an Bauarbeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen hat auf die Kritik an der Organisation der Baustellen im Zentrum reagiert. Auf die Frage, warum die Instandsetzung der Kreuzung vor der Slubicer Straße nicht komplett auf später verschoben wurde, statt wie jetzt ohne Sperrung der Stadtbrücke zu bauen, schrieb Pressesprecherin Cornelia Mitschka: "Die Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt ist deshalb nicht ohne Weiteres möglich, weil erstens der Abschluss der Maßnahme bis zum 30. Juni mit der Stadt Frankfurt verabredet war und zweitens eine ,Verkürzung' der Bauarbeiten innerhalb des mit der beauftragten Baufirma vereinbarten Zeitfensters möglich ist, nicht aber eine kurzfristige Verlagerung des Zeitfensters. Insofern haben die nicht abgestimmten Bauarbeiten auf polnischer Seite unser Konzept durcheinander gebracht, was leider auch die Verkehrsteilnehmer zu spüren bekommen." Wie berichtet, hat der Landesbetrieb auf Bitten des Betreibers der polnischen Autobahn A 2 darauf verzichtet, die Stadtbrücke zu sperren. Die polnische Seite führt derzeit Bauarbeiten an der Anschlussstelle Swiecko der A 2 durch und hatte diese im Vorfeld nicht mit der deutschen Seite abgesprochen.

Die Frage, warum ausgerechnet jetzt auch auf der Autobahn A 12 gebaut wird, beantwortete Cornelia Mitschka wie folgt: "Die Bauarbeiten auf der A 12 zwischen den beiden Frankfurter Anschlussstellen kommen zu jedem Zeitpunkt ungelegen. Andererseits lässt der Fahrbahnzustand auch keine großen Abwartefristen zu. Ziel ist, die Fahrbahnsanierungsmaßnahme inklusive Sperrung der Anschlussstelle Frankfurt-West bis zum Beginn der Sommerferien abzuschließen."

Die Pressesprecherin erklärte auch, warum die neuen Absperrungen im Zentrum bereits 24 Stunden vor Beginn der Bauarbeiten errichtet worden sind und nicht erst am Abend vorher: "Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Umbauarbeiten an einer bestehenden Baustellen-Verkehrsführung in der Nacht nicht zu empfehlen."

Auf die Kritik daran, dass der Landesbetrieb nicht über die neuen Sperrungen und geänderten Bauabläufe informiert hat, schrieb Cornelia Mitschka: "Der Landesbetrieb Straßenwesen hat zu Beginn der Baumaßnahme eine umfassende Presseinfo veröffentlicht, in der alle Phasen des Bauablaufs detailliert dargestellt sind. Aufgrund der angespannten Verkehrssituation, die im Zuge einer Baumaßnahme auf einer Hauptverkehrsstraße in einer Stadt wie Frankfurt unausweichlich entsteht, war von Anfang an klar, dass die Stadt Frankfurt eine besondere Bedeutung in der örtlichen Kommunikation hat. Diese Aufgabe wurde aus unserer Sicht sehr gut wahrgenommen, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten." Dazu ist anzumerken, dass auch die Stadt nicht über die jetzt geltenden Sperrungen im Zentrum informiert hatte.

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich vor der Slubicer Straße sollen bis Mittwoch fertig sein. Am Sonnabend hätte asphaltiert werden sollen - weil aber vorige Woche ein defekter Abwasserkanal der FWA gefunden worden war, wurden die Arbeiten verschoben. Der Baubetrieb will nun heute sowohl die Binder- als auch die Deckschicht aufbringen. Klappt das, könnte die Kreuzung bis Mittwochabend freigegeben werden und der Verkehr ab Donnerstag wieder bergauf auf der Rosa-Luxemburg-Straße rollen. Am 30. Juni soll dann alles wieder frei sein.