Visionen eines Jahresfestes

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582310/

Zunächst aber genoss die Verabschiedung von Pfarrer Johannes Feldmann, der fast ein viertel Jahrhundert die Hoffnungstaler Stiftung leitete, die Aufmerksamkeit der Besucher des Jahresfestes. Feldmann tritt in den Ruhestand. In seiner letzten Predigt in der Lobetaler Waldkirche erinnerte er an die Anfänge Lobetals im Jahr 1905. Damals, als es an dieser Stelle nur Wald gegeben habe, habe Pastor Friedrich von Bodelschwingh eine Vision für die "Brüder der Landstraße" gehabt. Arbeits- und Obdachlosen habe er in Rüdnitz und Lobetal eine neue Heimstatt und Arbeit gegeben. "Gott braucht Menschen mit Visionen", gab Pfarrer Johannes Feldmann den Gottesdienstbesuchern mit auf den Weg und postulierte, "Gott nicht in eine Kirche einzusperren".

Neue Wege werden seit einiger Zeit in der Betreuung von Senioren und Menschen mit Behinderungen gegangen. Wo immer es möglich ist, sollen die Betroffenen in einer eigenen Wohnung oder in kleinen Wohngemeinschaft leben. Die Ambulante Lebens- und Wohnbegleitung der Hoffnungstaler Stiftung betreut gegenwärtig im Barnim und im Nachbarkreis Märkisch-Oderland rund 200 Menschen, die allein oder maximal zu zweit in einer eigenen Wohnung leben, sagt Hartwin Schulz, Leiter der ambulanten Betreuungsstelle. "Menschen mit Behinderungen können viel mehr als man gemeinhin annimmt", bekräftigt er. "Sie haben durchaus einige Ressourcen, die sie nutzen können, die aber oftmals übersehen werden. Die wichtigste Voraussetzung für ein Leben in Eigenständigkeit ist der eigene Wille." Natürlich gebe es auch Defizite. Beispiele dafür können Leseschwächen, der fehlende Überblick über die eigenen Finanzen oder eine mangelnde Orientierung auf dem Weg zur Arbeit oder Werkstatt sein. In diesen Fällen durch Training Abhilfe zu schaffen, das sei die Aufgabe der ambulanten Begleiter.

Darüber hinaus hat sich seit fast 15 Jahren eine Kooperation mit dem Verein Eltern helfen Eltern bewährt. Von Anfang an kümmert sich der Verein insbesondere um Angebote, die die Einbindung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien in das alltägliche Leben zum Ziel haben. Die Klientel der Stiftung und des Vereins überschneide sich oft, sagt Birgit Lembke-Steinkopf vom Elternverein. Bewohner der Stiftung nutzten in der Freizeit das niederschwelligen Vereinsangebot.

Eine Sorge aber hat Hartwin Schulz dennoch: Es gibt nicht genügend Wohnungen für Menschen mit Behinderungen im Bernauer Bereich. Vermieter wie die kommunale Wobau und die genossenschaftliche Einheit seien zwar gute Partner, doch der Wohnungsmarkt sei leergefegt.

Die wohl mehrere tausend Besucher an diesem Tag konnten sich nicht nur über das soziale und therapeutische Angebot in Bernau, Brandenburg und Berlin informieren. Für eine Ausbildung in der Heilerziehungspflege warb Alexandra Lange von der Beruflichen Schule für Sozialwesen der Hoffnungstaler Stiftung. Der Beruf sei weniger bekannt. Er biete jedoch gute Perspektiven, einerseits aufgrund der zunehmenden ambulanten Angebote. Andererseits kann zudem mit einer Ausbildung zum therapeutisch tätigen Heilpädagogen aufgesattelt werden. Dieser Berufsweg stehe auch Absolventen der zehnten Klasse offen, wenn sie zuvor eine Ausbildung als Sozialassistent absolvieren.