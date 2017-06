Unterhaltung mit Szenenwechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Gleich drei Feste galt es in Eberswalde am Sonnabend unter einen Hut zu bringen. Es handelte sich sogar um drei Jubiläen. Zehn Jahre FinE, zehn Jahre Paul-Wunderlich-Haus und 25 Jahre Hochschule für nachhaltige Entwicklung lockten ins Zentrum und zu den Standorten der HNE.

Anmut in der Blase: Emelie Bajard tanzt, umwirbelt von großen Konfettischnipseln, in einem durchsichtigen Ball. Das Publikum auf dem Markt schaut ihr fasziniert zu.

"Das ist die Männergarde, die den Zusammenhalt unserer Stadt symbolisiert", sagte Bürgermeister Friedhelm Boginski am Samstagvormittag auf dem Marktplatz. Mit ihm auf der Bühne: HNE-Präsident Wilhelm-Günther Vahrson, Landrat Bodo Ihrke und Barnims Sparkassen-Chef Uwe Riediger. Der hatte sich in Hoffnung auf Sonnenschein mit dunkler Brille und Cowboyhut gewappnet. Zwar stiegen die zahlreichen gelben und orangenen Luftballons zum Festbeginn noch in einen recht grauen Himmel, doch spätestens am Nachmittag riss die Wolkendecke auf.

Bei Regen hätten es Trapez-Künstlerin, Seiltänzerin und Jongleure, die auf dem Markt das Publikum begeisterten, sicher schwer gehabt. Das dürfte auch für die Ensembles von Grotest Maru und der Alternative Theater Group aus Ägypten mit ihrer Fassadenperformance am Rathaus gelten. Eine Darbietung, die diesmal mit weniger Action daherkam als noch vor vier Jahren und dessen tieferer Sinn sich nicht jedem erschloss. Am Ende seilten sich fünf Menschen ohne große artistische Einlagen aus den Fenstern des Gebäudes ab. Auch weniger aufwendige Attraktionen wie die Jazzpolizei oder das Duo The Greatest Thing ernteten viel Applaus. Ausgelassene Stimmung herrschte beim Auftritt der Gruppe LiThe Blås, dem schwedischen Studentenorchester auf dem Kirchplatz. Schunkeln war im Innenhof des Paul-Wunderlich-Hauses bei "Bärbel trifft Udo" angesagt - das Geburtstagskonzert des Landkreises Barnim vom Metropolitan Orchester Berlin.

Indoor-Aktivitäten gab es auch. So konnten die Gäste sowohl die Kreisverwaltung als auch die Hochschule erkunden. Die Studenten feierten auf dem Stadtcampus bis spät in die Nacht.

Höhepunkt und Besuchermagnet war ab 20 Uhr die Tanznacht auf dem Markt und im Innenhof des Paul-Wunderlich-Hauses. In diesem Jahr auch mit Eberswalder Formationen, die nicht zum Tanzsalon Zippel gehörten: die Gruppe Vivante und das Eberswalder Tanzhaus.