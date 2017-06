Wilhelm Pieck musste öfter vermitteln

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) "Lieber Erich Honecker, was soll ich machen, um mir nicht Euren Unmut zuzuziehen?", begann ein Brief, den Bertolt Brecht am 25. Juli 1951 an den FDJ-Sekretär, der später noch Staats- und Parteichef werden sollte, schrieb. Der weitere Text ist witzig bis ironisch, ein ebenso unterhaltsames wie interessantes Zeitdokument, aus dem Gina Pietsch am Sonnabend vortrug. Brecht und die DDR war das Thema des Nachmittags im Brecht-Weigel-Haus. Und selbst für die, die dort seit Jahren regelmäßig den Literatursommer besuchen, sich wenigstens für halbwegs gut besattelte Kenner des früheren Hausherrn halten, gab es wieder Neues zu lernen.