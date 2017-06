Mehr Asylsuchende in Markendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt leben 1032 Flüchtlinge. Über die aktuellen Zahlen informierte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) kürzlich im Sozial- und Bildungsausschuss. Demnach gibt es zurzeit 393 Asylsuchende, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und um deren Unterbringung (entweder in der Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten oder in Wohnungen) sich die Stadt kümmert. 423 weitere Flüchtlinge werden vom Jobcenter beziehungsweise der Agentur für Arbeit betreut.

Hinzu kommen 185 Geflüchtete, die in den zwei Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Frankfurt untergebracht sind. Die Auslastung der neuen Außenstelle in Markendorf hat sich dabei auf nunmehr 102 Asylsuchende erhöht. In der Unterkunft am Karl-Ritter-Platz sind 83 Menschen untergebracht.

Darüber hinaus kümmert sich die Stadt um 31 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.