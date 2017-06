Unbekannte legen Feuer in Reifenlager

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Glück im Unglück: Zwei Feuerwehrmitglieder bemerkten in der Nacht zum Sonntag ein Feuer beim Reifenservice Heinschke. Dort hatten Unbekannte an den gelagerten Reifen mit Feuer gespielt und drei bis vier Reifen in Brand gesetzt. "Schlimmeres konnte verhindert werden, weil die Feuerwehr rechtzeitig eintraf", sagte Stadtbrandmeister Thomas Keil am Sonntag. Zu Hilfe gerufen wurden die Wriezener Ortswehr sowie die Wehren aus Rathsdorf und Schulzendorf. Die ebenfalls angefragten Einsatzkräfte aus Bliesdorf und Bad Freienwalde wurde nicht benötigt, so Keil. Die 29 Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, dem Inhaber bleibt der Schaden zurück. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.