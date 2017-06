Vom Hobby zum Lebensinhalt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Verwaltungstrakt des Städtischen Krankenhauses Eisenhüttenstadt ist schon seit Jahren ein Ort für Kunst. Und so nutzten die beiden Gubener Maler Ines May und Wolfgang Möller die Gelegenheit zu einer Doppelausstellung, wie sie wohl unterschiedlicher in Maltechnik, Motivwahl und Aussage nicht sein könnte.