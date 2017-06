Im Boot Marke Eigenbau zum Admiralscup

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Der Aufwand ist im Vorfeld enorm. Doch der Gaudi lohnt erfahrungsgemäß alle Mühe: Am 15. Juli bittet der Alt Zeschdorf-Hohenjesarsche Carnevalclub (AHCC) ab 14 Uhr zum 6. Admirals Cup auf und an den Hohenjesarschen See.