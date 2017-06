30 000 Besucher im Parlament

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (DPA) Der Tag der offenen Tür im Schweriner Landtag ist ein zuverlässiger Publikumsmagnet. Bei Sonnenschein und Schäfchenwolken am Himmel strömten auch dieses Jahr wieder Tausende ins Schloss.

ein Rednerpult im Plenarsaal im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin

Fraktionschefs schenken Kaffee ein, Politiker verteilen Luftballons an Kinder, dazwischen gibt es immer wieder Gespräche. Rund 30 000 Besucher haben am Sonntag den Tag der offenen Tür im Landtag in Schwerin genutzt, wie ein Landtagssprecher sagte. Dabei konnten sie auch historische Räume besichtigen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, weil sie von der Landtagsverwaltung und den Fraktionen genutzt werden. Dazu gehören die Bibliothek, das Ältestenratszimmer, das Büro von Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider, die goldene Prunkkuppel des Schlosses und der Innenhof.

Radiosender präsentierten auf Bühnen vor dem Landtag ein buntes Programm. Im Burggarten stellten 21 Vereine des Bündnisses "Wir. Erfolg braucht Vielfalt" die Kampagne vor. Als Gesprächspartner waren auch der Bürgerbeauftragte und der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gefragt. Im Plenarsaal fanden Gesprächsrunden und Debatten statt, unter anderem zum aktuellen Stand der Welterbe-Bewerbung Schwerins und zum Baugeschehen im Schloss. Dort wird seit einigen Jahren an einem neuen Plenarsaal gebaut; die Baustelle konnte besichtigt werden.