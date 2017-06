Drei tolle Tage im Zeichen der Rose

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Das Wetter steigerte sich vom verregneten Auftakt am Freitagabend zu sommerlichem Ambiente am Sonntag. Die 52. Auflage der Buckower Rosentage wurde ein voller Erfolg. Zu Hunderten waren Einheimische und Gäste auf den Beinen, um das vielgestaltige Programm zu erleben.

Buckow ist die Stadt der Rosen. Überall stehen sie in voller Blüte. Eine farbenfrohe Pracht von Weiß und Zartrosa bis Dunkelrot, die im Schlosspark ebenso ins Auge fällt wie vor und auf zahlreichen Privatgrundstücken. Und gleich mehrere Hundert Rosen hat auch Anna Sofia Denzer verteilt, hat dabei von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort, die zentralen Punkte mehrfach ansteuernd, auch eine gehörige Wegstrecke zugebracht. Und selbst über ein schlichtes Lächeln der neuen Rosenkönigin oder ein paar freundliche Begrüßungsworte beim Begegnen freuten sich die Gäste sehr.

Die mussten am Freitag wetterfest sein, denn zum Auftakt des bunten Treibens hatte der Himmel vorübergehend seine Schleusen geöffnet. Die Stimmung konnte das dennoch kaum trüben. Und ob Akteure wie das Team der Märchenerzähler oder eben auch etliche Besucher, Sonnabendvormittag waren viele schon erneut auf den Beinen. Zum Beispiel Maria Söhl aus der Nähe von Leipzig, die in der Mutter-Kind-Klinik Kurgast ist und ganz begeistert eine frühe Runde in der Königstraße drehte. Die eigenen Kinder Nelli, Michel und Fritzi sowie Nellis Freundin Hannah im Schlepptau, staunte sie beispielsweise über Zitronen-, Kaffee- und Schokoseife sowie andere Kreationen am Stand der Kreativwerkstatt von Anna Kirsten.

Die Kinderwiese im Schlosspark brauchte ein wenig, um sich zu füllen, dann aber hatten dort gerade die Jüngsten bei besonderen Hüpfburgen, Bungy-Springen und Minicars ihren Spaß. "Gerade die kinderfreundliche Organisation dort war toll", lobte später Michael Seemann, ein Einheimischer. Eine schöne Atmosphäre, wie Diana Schultz ergänzte.

Rund um den Marktbrunnen gab es Rosenbowle und Cocktails, Waffeln und Deftiges, polnische Spezialitäten oder den Kuchen am Stand der Kneipp-Kita. Kulinarische Lockmittel im Verbund mit dem Ansprechen anderer Sinne auf der Hauptbühne. Dort wechselten sich die Akteure nahezu im Stundentakt ab. Mal waren es die Grundschüler, die neben Musik auch eine Turnerin mitbrachten, dann wieder der Mahlsdorfer Männerchor oder das jugendliche Trio Anna Zeller, Clarissa Schöppe (die auch mit der Band Haifischfutter später auf der Jugendwiese auftrat) und Ben Bechly.

Für jede Altersgruppe und nahezu jeden Geschmack war etwas dabei. Selbst ein kleines Theaterstück zeigte die Gruppe "Rad ab" vom Verein Midria zwischendurch - später fand dort am Buckowsee das Entenrennen statt. Ente Nummer vier, Patin die kleine Laila, war am schnellsten, was einen Gutschein für den Filmpark Babelsberg einbrachte.