Grüne Paradiese präsentiert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582331/

In der Malerschürze am Teich: Günter Neubauer von Knobelsdorf und seine Frau Ulrike Pieper zeigten in Rosengarten ihre Oase, auf der sie gern werkeln, aber auch wunderbar entspannen können.

In der Malerschürze am Teich: Günter Neubauer von Knobelsdorf und seine Frau Ulrike Pieper zeigten in Rosengarten ihre Oase, auf der sie gern werkeln, aber auch wunderbar entspannen können. © René Matschkowiak

Besseres Wetter hätten sich sowohl Garteninhaber als auch die gespannten Gäste für den Tag der offenen Gärten nicht wünschen können. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen luden zum Plausch unter dem Sonnenschirm ein. Die gibt es im Garten von Günter Neubauer von Knobelsdorff gleich mehrfach. Unter einem rosenberankten Bogen hindurch kommt man in das grüne Reich des Künstlers und seiner Frau. Auf dem Teich schwimmen silberne Kugeln, dahinter laden Liegestühle zum Verweilen ein. Man kann sich gut vorstellen, wie der Maler darauf in der Nachmittagssonne döst. Tut er aber nicht, sagt seine Frau Ulrike Pieper. "Vielmehr liegt er unter dem schattigen Nussbaum und ich in der Sonne", lacht sie. Die Gartenaufgaben sind klar verteilt. Er kümmert sich um das Gröbere, wie er sagt, also auch um das Teichwasser und den Rasen.

Günter Neubauer von Knobelsdorff empfängt in Farben bekleckster Malerschürze. Sicher auch, weil einige der Gäste einen neugierigen Blick in das Atelier des bekannten Künstlers werfen wollen. Warum er seinen Garten öffnet? "Alle beklagen sich immer, dass nichts los ist, also muss man was los machen", findet er.

"Es ist ein typischer Landschaftsgarten. Lediglich in einer Ecke wachsen ein paar Tomaten und Kartoffeln", sagt Ulrike Pieper. Genau das Gegenteil also von den Gärten des Projekts Pauline Früchtchen in der Paulinenhofsiedlung. Dort werden über 3000 Quadratmeter Gartenland von Langzeitarbeitslosen beackert. "Erst Sonnabend haben wir eine Urkunde vom Stadtverband der Gartenfreunde für unsere hervorragende Arbeit in der Kleingartensiedlung erhalten", freut sich Projektleiter Egbert Noack.

Insgesamt sind im Projekt derzeit 19 Menschen beschäftigt. Kohlrabi sprießen aus der Erde genauso wie Eisbergsalat. Auch die Gurken sehen vielversprechend aus. "Mittlerweile werden wir in der Gartensiedlung gut akzeptiert", sagt Egbert Noack. "In der Anfangszeit , vor knapp zehn Jahren, gab es Vorbehalte gegen das soziale Projekt", erinnert er sich.

Die Lebensmittel, die bei Pauline Früchtchen produziert werden, gehen an die Frankfurter Tafel. "Das ist auch für unsere Mitarbeiter toll, denn sie wissen genau, wofür sie das machen", sagt der Projektleiter. Mit Gerhard Grundemann hat er jemanden an der Seite, der sich bestens mit Pflanzen auskennt. "Extra für den Tag der offenen Gärten haben wir Tabakpflanzen herangezogen", sagt er. Das hat sich schnell herumgesprochen in der Gartensiedlung. Auch Ralf Mögelin möchte ein paar für seinen Garten haben. "Die Tabakpflanzen sind ausgesprochen dekorativ", sagt der überzeugte Nichtraucher.

Insgesamt 4000 Setzlinge aller Art haben die Beteiligten von Pauline Früchtchen in diesem Jahr selbst herangezogen. "Es ist nicht so, dass wir die für einen guten Ertrag einfach kaufen", erklärt Egbert Noack. "Wir haben sehr wenig Ausfallzeiten", sagt er mit Blick auf die Langzeitarbeitslosen, die da arbeiten. Ein lohnenswertes Projekt also für viele Seiten.