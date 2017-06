Zur Geschichte Ketschendorfs

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Rudi Jaster stellt am Mittwoch, um 18.30 Uhr, in der Gaststätte "Zum Ketschendorfer", Lange Straße 62, seine Broschüre "Meine Erinnerungen an Ketschendorf/Spree 1945" vor. Suche man Ketschendorf im Internet, finde man fast ausschließlich die Geschichte des NKWD-Lagers in der Reifenwerksiedlung. Ketschendorf mit einer eigenen Ortsgeschichte tauche nicht auf, ebenso wenig finde man dazu etwas im Stadtbild Fürstenwaldes, benennt Jaster die Gründe für seine Arbeit. Für weitere Recherchen hofft er auf die Erinnerungen anderer Ketschendorfer. Die Broschüre liegt für 6 Euro aus.