Mann schlägt Frau ins Gesicht

Fürstenwalde (MOZ) Bei einer Auseinandersetzung in der Alten Petersdorfer Straße in Fürstenwalde hat ein 35-Jähriger einer 34 Jahre alten Frau am Sonnabend, gegen 21.45 Uhr, auf ihrem Grundstück ins Gesicht geschlagen und sie mit Füßen getreten. Die Angegriffene wurde dabei leicht verletzt. Die herbeigerufene Polizei nahm den alkoholisierten Schläger zur Ausnüchterung in ihren Gewahrsam. Zuvor hatte der Mann die Beamten noch angegriffen und beleidigt. Gegen den Fürstenwalder wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.