Treffsicherheit gefragt

Steinsdorf (MOZ) Zu den Höhepunkten in Steinsdorf gehört zweifellos das alljährliche Schützenfest. Das fand auch am vergangenen Wochenende wieder statt. Zu zahlreichen Wettbewerben im Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen hatte der Schützenverein eingeladen und das Ganze gleich noch mit einem "Dorffest am Schießstand" verbunden. Denn nach den ersten Wettbewerbsrunden gab es am Nachmittag Kaffee und Kuchen, begleitet von den Klängen der Schlaubetaler Musikanten.