An schönen Spielzügen mangelt es

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582336/

Am Ende waren sich beide Trainer einig: Das war kein schönes Spiel. "Ja, wir haben gewonnen, aber mir wäre es lieber gewesen, die Zuschauer hätten ein schönes Spiel gesehen. Tore hat die Begegnung keine verdient", fällt das Fazit von Paul Mitscherlich, Spieler-Trainer bei Germania Schöneiche II, aus.

Der Mittelfeldspieler brachte seine Mannschaft in der 23. Minute nach einem Zuspiel von David Karlsch in Führung. "Ich hatte die rechte Ecke schon avisiert, der Schuss aus 18 Meter Entfernung hat geklappt", schildert er.

Bis dahin sahen die Zuschauer bereits zwei unterschiedliche Spielphasen. Blau-Weiß Briesen erkämpfte sich nach dem Anpfiff die ersten Chancen. Doch der mehrfach angespielte Mathias Klein scheiterte entweder am Gegner oder vergab eine Großchance. (2., 4.). Kurz danach versuchte es Philipp Sellmann mit einem Fernschuss.

Nach der ersten Viertelstunde verlor die Begegnung an Tempo, das Geschehen spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. Jakob Naskrenski versuchte es einmal vergeblich aus der Ferne, als wenig später schon fast überraschend die Führung durch Schöneiche folgte. In dieser Phase wurde es wiederholt an der Briesener Trainerbank und unter den Zuschauern laut, weil die sich ein stärkeres Eingreifen von Schiedsrichter Florian Gericke angesichts der Nicklichkeiten durch die Gäste gewünscht hätten. Eines von vielen Fouls letztlich auf beiden Seiten führte in der 36. Minite zum Auswechseln des verletzten Brieseners Björn Zickerow.

Bis zur Halbzeit blieb zwar der Ball in Bewegung, doch zwingende Spielzüge, die auf beiden Seiten die Torwarte gefordert hätten, waren kaum zu sehen.

In der 52. Minute hätte Briesens Kapitän Klein den Ausgleich erzielen können, doch der Ball tänzelte nur auf der Latte. Weitere Versuche, eine Entscheidung herbeizuführen, endeten mehrmals mit einem Abseitspfiff oder der Ball flog in hohem Bogen übers Tor, wie bei Naskrenski (80.). Ihre höheren Spielanteile konnten die Briesener nicht mit einem Tor krönen. "Schöneiche hat sehr defensiv gespielt und bekam immer ein Bein dazwischen. Wir kamen nicht durch", konstatierte dazu Blau-Weiß Trainer Daniel Wichary.

Am Ende sollte es nichts werden mit dem neunten Heimsieg der Saison. In der 90. Minute bekam Christian Heu die Flanke eines Brieseners vor die Füße und vollendete mit links über den Kopf von Torwart Michael Vrazilov hinweg zum 2:0. Die Nachspielzeit änderte nichts mehr am Stand.

Daniel Wichary wirkte am Ende gelassen, schaute eher auf die Saison: "Das war die erfolgreichste Saison der vergangenen fünf Jahre, von den Punkten und Toren her. Wir haben viel richtig gemacht. Ausfälle von Männern der ersten Mannschaft konnten wir mit Hilfe der zweiten sehr gut kompensieren." Seine Mannschaft wird Mitte Juli in die gemeinsame Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen, dann ohne Sebastian Wählisch, der zu Union Fürstenwalde wechselt und am Sonnabend verabschiedet wurde.

Für eine Gruppe Schöneicher ist jetzt erst einmal Urlaub auf Mallorca angesagt. "Montag geht der Flieger", freute sich Mitscherlich.

Briesen: Vrazilov - Gottschalk, Sellmann, Ballhorn, Zickerow (36. Anke) , Moritz - Naskrenski, Hanke, Wälisch (80. Jahnke) - Lucke, Klein

Schöneiche: Richter - Schäfer, Raffelt, Fiedler, Moritz - Kappelt (60. Laube), Mitscherlich, Karlsch - Crusius (73. Mende), Pham (79. Kühnel), Heu

Schiedsrichter: Florian Gericke (Berlin) - Zuschauer: 80