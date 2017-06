Mit "Mutti" in der Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) "Die unwichtigste Sendung, die ich im deutschen Fernsehen kenne, heißt Börse vor acht", sagt Lutz Hoff um kurz nach acht - am Sonnabend in der Kirche Neu Zittau. "Da sehen Sie ein geschniegeltes Julchen, was drei Stunden in der Maske war und uns dann drei Minuten lang vom Börsen-Parkett berichtet. Und wir? Wir haben Laminat zu Hause."

artikel-ansicht/dg/0/1/1582337/

Mit Pointen wie diesen landet Lutz Hoff regelmäßig Volltreffer bei den gut 80 Gästen im Publikum. "Mutti - wir schaffen das" heißt das Programm des Kabarettisten, der zu DDR-Zeiten und nach der Wende 14 Jahre lang die Fernseh-Spielshow "Schätzen Sie mal!" präsentierte. In der Kirche ist schnell zu merken, dass er von seinem Unterhaltungstalent nichts eingebüßt hat. Im Mittelpunkt stehen die Frauen, die bei ihm unter dem Oberbegriff Mutti laufen. Natürlich gehört dazu neben seiner eigenen Mutter auch die Kanzlerin. "Die einzige Mutti in Deutschland, die pausenlos Mutti genannt wird, obwohl sie gar keine Mutti ist", wie es Lutz Hoff ausdrückt. Ihre Chancen im Bundestagswahlkampf schätzt er ganz gut ein. "Sie hat ja jetzt diesen tollen Widerpart: Martin Schulz. Der steht da wie ein U-Boot-Kommandant, dem sie vergessen haben, die Torpedos in die Hand zu geben", sagt er.

Nach Neu Zittau gelockt wurde Lutz Hoff von Sängerin und Schauspielerin Carola Krautz-Brasin, die ihn von gemeinsamen Fernseh-Produktionen kennt und selbst regelmäßig in der Kirche auftritt. Abende wie diese organisiert der Förderverein der Kirche, der Eintritt ist frei, wer will, spendet. Aktuell wird Geld für die Anschaffung einer Heizung benötigt, um in der Kirche auch im Winter ein Kultur-Programm anbieten zu können. Neben der Erhaltung und Sanierung des Hauses hat der Verein aber noch eine andere Motivation. "Wir wollen die Scheu der Leute nehmen, in die Kirche zu gehen. Mit unseren Veranstaltungen möchten wir diesen alten Ortsmittelpunkt wieder beleben", sagt Wolfgang Kahmann vom Vorstand des Vereins.

Lutz Hoff gefällt das. "Ich danke für die schöne Auftrittsmöglichkeit. Anderswo bezahlt man für so etwas Eintritt und lacht nur halb so viel. Also geben Sie doch beim Rausgehen einen Austritt, eine Spende für die Kirche", wirbt er erfolgreich: Viele Gäste legen Scheine in die Spendenschälchen.