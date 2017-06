Eine Ära ist zu Ende gegangen

artikel-ansicht/dg/0/

"Wenn Du in meine Augen guckst, die sind feucht, dann weißt Du, wie ich mich fühle", erklärte nach den bewegenden Momenten der Präsident des FC Eisenhüttenstadt Uwe Golla. Feucht waren auch die Augen bei Rath und etlichen Spielern. "Ich möchte die Zeit hier nicht missen. Ich hatte ein prächtiges Funktionsteam, es hat Spaß gemacht. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass Jüngere kommen. Es ist immer schwerer geworden, für die Brandenburgliga ein gutes Team aufzustellen. Meine Entscheidung steht seit zwei Wochen fest", erklärt Rath, der seit Februar 1992 mit wenigen Unterbrechungen Trainer der Ersten Eisenhüttenstädter Mannschaft war.

Mit dem Trainer der zweiten Männer-Mannschaft Andreas Schmidt steht der Nachfolger fest. Wahrscheinlich kann er in etwa auf den selben Kader bauen wie Rath in dieser Saison. Selbst der "Unglücksrabe" des Spieles Tony Raddatz, der den wahrscheinlich entscheidenden Strafstoß verschoss, will bleiben. Dabei gehen bereits seit Monaten Gerüchte, dass er fortan seinem Hobby mit weniger Einsatz in unteren Ligen frönen möchte. Das macht mit Sicherheit Duncan Kaiser, der zuletzt nur noch in der Reserve spielte und beim Ostbrandenburgligisten SG Wiesenau 03 als fester Zugang gilt.

Dafür ist Mariusz Wolbaum nach einjährigem Intermezzo beim Oberligisten Seelow wieder zurück. Dabei war er bereits mit der Regionalliga in Verbindung gebracht worden. "Ich habe noch ein Jahr Ausbildung als Papiertechnologe. Das wollte ich für die Regionalliga nicht aufs Spiel setzten. Auch in dieser Liga kann man vom Fußball nicht leben. Bereits mit Seelow war mir der Aufwand zu hoch. Oft bin ich nach der Nachtschicht zum Spiel gefahren, schlief danach zwei, drei Stunden und hatte wieder Nachtschicht. Ich wohne noch immer in Fürstenberg und will hier bleiben", erklärt der 27-jährige Offensivspieler.

Wolbaum schaute beim Abstiegsspiel zu: "Wir hatten in der 1. Halbzeit zwei, drei gute Chancen, haben aber oft nur die Bälle nach vorn geschlagen. Wenn mit dem Elfer das 2:1 fällt, ist alles für uns entschieden. So aber müssen wir mit dem Abstieg leben. Wenn hier 14 bis 16 Leute ständig trainieren, dann steigen wir auf. Gut, dass Christoph Wunder und wahrscheinlich auch Tom Rönsch zurückkommen." Voraussichtlich mit Rath als Sport-Koordinator im Boot. Rath: "Ich weiß noch nicht, wie die Funktion dann heißt. Es gibt hier genügend Baustellen. Ich fühle mich fit genug, um mich hier weiter einzubringen."