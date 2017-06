Manschnow hat jetzt ein Prinzenpaar

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Das Oderbruchdorf hat jetzt sogar ein Prinzenpaar: Während des Blumenfestes am Sonnabend stellte Grundschulleiterin Kerstin Wagner unter dem anhaltenden Beifall der zahlreichen Festgäste überraschend zwei beste Sechstklässler vor: Nele Drabek und Gabriel Schwudke. Sie wurden in einer trotz Regen feierlichen Zeremonie als Manschnower Blumen-Prinzessin und -Prinz gekrönt. In ihrer Laudatio beschrieb Kerstin Wagner beide als vorbildliche Schüler, die nicht nur herausragende Lernergebnisse erzielten, sondern mit ihrer Einsatzbereitschaft in ihren Klassen auch der gesamten Schule viel zurück gegeben hätten.