Neustadt (MZV) Dass eine Mannschaft nach einem Abstieg umgekrempelt wird, ist der gängige Weg. Auch Fußball-Brandenburgligist Schwarz-Rot Neustadt kommt nicht umhin, sich für die neue Spielserie neu auszurichten. Sieben Nachwuchsteams sowie eine Ü50, eine Alt-Herren und zwei Herren-Mannschaften werden an den Start geschickt. Mit welchem Trainer und welchen Spielern der Absteiger zur Landesliga das stemmen wird, ist allerdings noch ungewiss. Die Hälfte der Mannschaft bleibt, die andere kündigte ihren Abschied an. Teilweise offiziell, teilweise verdeckt, teilweise gar nicht. Denn "ein paar Spieler halten hinterm Berg", so Förderer Gerd Mertens. Er mag seine Enttäuschung nicht verhehlen, dass er unter "offenem und ehrlichem Umgang miteinander anderes versteht". Bis zum 30. Juni haben Fußballer Zeit, sich beim Verein abzumelden.

Gehen werden Kapitän Tobias Preuß. Er übernimmt den Postens des Jugendleiters. Christoph Lemm wechselt zum aufstiegswilligen Kreisligisten Wusterhausen, Sebastian Koch geht nach Rathenow und Julian Wollermann nach Rhinow zurück. Roman Arndt will nach Falkensee, Jacob Krüger und Johannes Wilke zurück zum MSV Neuruppin, Stefan Heinrich nach Warnow. 23-Tore-Mann Paul Döbbelin wird von Vize-Landesmeister Sachsenhausen umgarnt. "Wir sind lange hingehalten worden. Vier Wochen fehlen uns", so Mertens, um den Kader für 2017/2018 zu formen. Dass ein Großteil der Wechselwilligen keine Freigabe erhalten wird, "ist konsequent. Wir haben damals an die Vereine Entschädigungen gezahlt. Das erwarten wir nun auch." Nach derzeitigem Stand bleiben aus dem Brandenburgliga-Kader Erik Sonnenberg, Alexander Huber-Schweitzer, Lukas Thormann, Philipp Müller, Kevin Gotthardt, Patrick Mann sowie Duc Ngyuen. Andere zögern noch.

Allz ugern wäre Schwarz-Rot mit Aufstiegstrainer Peter Oberschmidt in dessen sechste Saison gegangen. Erfolgscoach Oberschmidt war bei der Wahl zum Ruppiner "Trainer des Jahres 2016" auf Rang zwei gelandet. Doch am Donnerstag informierte der Rathenower, dass er "schweren Herzens nach dem letzten Spiel geht". Mertens: "Wir stehen als Leitung auch nach Niederlagen hinter Team und Trainer. Das sagte uns Peter, dass er genau das geschätzt habe: Er konnte hier in Ruhe arbeiten."

"Hier ziehen auch weiterhin alle an einem Strang", wirft Gerd Mertens keineswegs die Flinte vorschnell ins Korn. Es gilt jetzt, eine spielstarke Landesliga-Elf aufzubauen. "Wir schaffen das. Wir sind Schwarz-Rote."