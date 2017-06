artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Bei Unfällen auf den Straßen Brandenburgs sind am Wochenende ein Mensch gestorben und 116 weitere verletzt worden. Bei dem Toten handelte es sich um einen Mopedfahrer, der am Samstagabend in Neuhausen (Spree-Neiße) stürzte und am Kopf verletzt wurde, wie das Lagezentrum in Potsdam am frühen Montagmorgen mitteilte. Insgesamt gab es von Freitag bis Sonntag 530 Unfälle.