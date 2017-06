Nachbarn schnappen Einbrecher in Plauen

artikel-ansicht/dg/0/

Plauen (dpa) Aufmerksame Nachbarn haben in Plauen (Vogtlandkreis) einen Einbrecher geschnappt. Der 20-Jährige war am Sonntagabend durch ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort habe er unter anderem Bargeld und eine Halskette entwendet. Dabei sei er von der Wohnungsinhaberin erwischt und angesprochen worden. Nach Angaben der Polizei versuchte der Mann samt Diebesgut über das Nachbargrundstück zu flüchten und wurde dort von den Bewohnern gestoppt. Sie übergaben den 20-Jährigen an die Beamten, die den jungen Mann vorläufig festnahmen.