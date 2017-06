Mit Herz und Violine..

artikel-ansicht/dg/0/

Wust (MZV) "Freuen Sie sich auf ein Konzert an einem lauen Sommerabend bei einem Glas Wein! Wir sehen uns ganz bestimmt am 24. Juni um 17 Uhr in der Kirche in Wust", lädt Monika Nebel, Vereinsvorsitzende des kulturWust e. V., ein: Der Singer/Songwriter Stephan Herz und die Geigerin Evelyn Roy spielen eine abwechslungsreiche Mischung aus eigenen Songs und originell interpretierten Stücken u.a. von Van Morisson, Tom Waits und Ben Harper. Kurz: Acoustic-Folk-Rock, dessen Themen die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens berühren. "Durch ihr ausdrucksstarkes und leidenschaftliches Spiel verstehen sie es, Emotionen zu wecken und ihr Publikum in ihren Bann zu ziehen", versichern die Veranstalter. Foto: promo