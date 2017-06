Viel Applaus für junge Talente

artikel-ansicht/dg/0/

Sauen (MOZ) "Musikschulen öffnen Kirchen" ist die Konzertreihe überschrieben, die am Sonnabend in der Dorfkirche in Sauen zu erleben war. Zehn Schüler der Musikschule "Jutta Schlegel" vom Standort Beeskow begeisterten die rund 40 Besucher mit ihrem Soloprogramm. Musikschulleiter Jürgen Wesner hatte bereits vorab angekündigt, dass die verschiedenen Fachbereiche in Sauen vertreten sein würden - und so erklangen in den alten Gemäuern Violine, Trompete, Tenorhorn, Klarinette, Orgel, Waldhorn, Gitarre, Querflöte und Gesang. Begleitet wurden die jungen Talente von Gerhard Schlegel und Alexey Kuznetsow am Klavier.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582346/

Das Intro kam von Moritz Michalski an der Orgel, der Johann Sebastian Bach zum Besten gab. Nach der Begrüßung durch Karen Leppin vom Gemeindekirchenrat nahmen nacheinander die jüngsten Teilnehmer das Zepter in die Hand. Der zehnjährige Tristan Wolf überzeugte an der Trompete, die gleichaltrige Anna-Talea Reichhardt an der Geige. "Wir sind sehr stolz", sagte Marion Wolf ihrem Sohn nach dem Konzert. Drei Jahre schon spielt er Trompete, vor Kurzem hat Tristan mit dem Klavierunterricht begonnen. Ob er Musiker werden will? Der Junge strahlt: "Das kann ich mir ganz gut vorstellen."

Neben Moritz Michalski und den beiden Jüngsten wirkten beim Konzert mit: Luise Kockjoy am Tenorhorn, Sophie Reichhardt an der Klarinette, Nina Haase an der Gitarre, Georg Reichhardt an der Trompete, Hannah Noack am Waldhorn, Katharina Horn an der Querflöte und Marieluise Reckert mit Gesang. Letztgenannte intonierte Stücke aus den Musicals Phantom der Oper und Cats - und sorgte damit für Gänsehautmomente. Zu jedem Schüler sprach Wesner einleitende Worte. So erfuhren die Zuhörer beispielsweise, dass Katharina Horn inzwischen die einzige Querflöten-Schülerin in Beeskow ist. Im nächsten Jahr macht sie Abitur. Die Folge: "Wir brauchen Nachwuchs", appellierte Wesner. Besser ist es um die Gitarre bestellt. "Wenn wir mehr Lehrer hätten, hätten wir auch mehr Schüler", meinte er.

Nach dem Konzert richtete Landrat Rolf Lindemann Worte des Dankes an die Mitwirkenden. "Wir können uns glücklich schätzen, solche Talente in unserer Mitte zu wissen."