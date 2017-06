Stimmgewaltiges Sommerkonzert

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Etwas zwischen geistlichem Konzert und heiterem Sommersingen fand am Sonntagnachmittag in der Altstadtkirche in Storkow statt. Jedenfalls standen auf dem Programm viele Liedertexte, und das war eine Aufforderung an die Besucher, "laut, kräftig und vor allem fröhlich einzustimmen". Dazu lud Pfarrerin Judith Kierschke bei ihrer Begrüßung ein. Sie sang in der kleinen Storkower Kantorei unter Leitung von Saiko Yoshida-Meng mit, die auch am Klavier begleitete.