Ausstellung zu NS-Massenmord eröffnet

Oranienburg (dpa) Die Gedenkstätte Sachsenhausen zeigt in einer neuen Dauerausstellung, wie die Nazis in dem ehemaligen KZ den Massenmord an Häftlingen organisiert haben. Stiftungsdirektor Günter Morsch eröffnete die Schau am Sonntag in dem weitgehend original erhaltenen Haus des KZ-Kommandanten.