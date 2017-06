Gosen feiert 112 Jahre Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Gosen (MOZ) "Wo wir feiern, brennt die Luft" lautete am Sonnabend das Motto der Feier, mit der die Feuerwehr Gosen ihr 112. Jahr des Bestehens beging. Und natürlich gehörte dazu am späten Abend ganz stilecht ein Höhenfeuerwerk.

"Eigentlich feiert man ja nur runde Geburtstage", sagte Wehrführer Detlef Wiese, "aber wegen der Notrufnummer 112 ist das dann doch eine Pflichtveranstaltung." Das Fest-Komitee, zu dem neben Wiese noch Aline Bauer, Alexander Breuer, Nadine Kloppisch und Sandra Spehr gehörten, hatte sich ein buntes Programm einfallen lassen. Vom Kinderschminken über Auftritte der Kita Gosen-Neu Zittau zusammen mit der Jugendfeuerwehr, der Präsentation von Einsatzmitteln und -techniken bis hin zu Spielen wie "Hau den Lukas" wurde so viel geboten, dass manch einer nicht wusste, was er zuerst machen sollte. Dem fünfjährigen Marvin aus Berlin fiel die Auswahl leicht. Mit seiner Mutter Aileen Schulze hatte er im benachbarten Einkaufspark von dem Fest gehört und sie überredet, dort hinzufahren. Das Spannendste für ihn sei die Fahrt mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug gewesen, erzählte sie. Für eine Überraschung sorgten die Cheerleader der Docemus Baskets vom SVM Gosen, die um 18 Uhr das Party-Programm mit Musik von Schlagersänger Martin Martini starteten.

Detlef Wiese zeigte sich angesichts von 30 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 20 in der Jugendfeuerwehr und 20 in der Kinderfeuerwehr gemeinsam mit Neu-Zittau zufrieden mit der personellen Entwicklung seiner Wehr. Dringend benötigt würden ein Anbau in Gosen, zwei neue Löschfahrzeuge für die Gosener und Neu Zittauer Wehr und ein neuer Motor für das Rettungsboot der Gosener Wehr. "Das Problem mit dem Motor ist beim Amt Spreenhagen längst bekannt. Von Amtsdirektor Hans-Joachim Schröder heißt es aber immer, dass Gosen kein Wasser hat", berichtete Wiese. "Ich sage, wir sind von Wasser umgeben. Und das Amt muss als Träger des Brandschutzes für eine leistungsfähige Feuerwehr sorgen." Der Motor koste etwa 4300 Euro, sagte Wiese.

Diese Wehr-Mitglieder wurden für ihre Dienstzugehörigkeit geehrt: Peter Diesterheft (40 Jahre); Frank Schneider (30 Jahre); Aline Bauer, Reinhard Bischoff, David Krüger (20 Jahre); Martin Haase, Bastian Miersch (10 Jahre)