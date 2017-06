Mexikos Hernández mit gutem Gefühl fürs Halbfinale

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Kasan (dpa) - Javier Hernández ließ seine Teamkollegen warten. Als letzter Mexikaner kletterte der Rekordschütze nach dem 2:2 gegen Portugal in den Mannschaftsbus - und freute sich über die «Chicharito»-Sprechchöre von einer Handvoll Fans der El Tri am Absperrzaun in der Kasan Arena.