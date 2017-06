Wenige Rücken-Operationen in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg werden vergleichsweise wenige Menschen wegen Rückenschmerzen operiert. Das geht aus einer Langzeitstudie hervor, die die Bertelsmann-Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlichte. Demnach gibt es allerdings große Unterschiede zwischen den Landkreisen.