Bernd Manzel schießt sich zum König

Sonnabend, kurz nach 14 Uhr. Der Schießstand füllt sich langsam. Sechs Männer und eine Frau haben sich in eine Liste eingetragen, gleich werden sie nacheinander schießen. Alle mit demselben Gewehr, alle auf dieselbe, in 50 Meter Entfernung befindliche Scheibe. Zwischen den einzelnen Schüssen geht eine dreiköpfige Jury immer wieder zur Scheibe und notiert, wie der jeweilige Kandidat getroffen hat. Verraten wird nichts, Ferngläser sind verboten. Mit Pokerface kommen die Jury-Mitglieder zurück. Der Nächste, bitte! Am Schießstand wird gefrotzelt und mit guten Tipps nicht gegeizt, von außen drücken noch mehr Gäste ihre Nasen an die Scheiben. Aber sie wissen nicht mehr als sie sehen: dass sich immer wieder jemand auf die Bank legt, zielt, abdrückt. Irgendwann ist der Schießstand wieder leer. Und das große Rätseln beginnt.

Schützenkönig zu werden ist auch mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Man muss es sich leisten können, diesen Titel ein Jahr lang zu tragen - das ist in Zehdenick nicht anders als in Süddeutschland. Nur die Summen unterscheiden sich, sogar deutlich. Sven Heuer war bis Sonnabend der aktuelle Titelträger. Der Moment, als vor einem Jahr sein Name genannt wurde, das sei, als ob einem jemand einen Eimer kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet hätte, erinnert er sich. Seine Pflicht bestand darin, eine Feier für die Vereinsmitglieder und ihre Partner samt Feuerwerk auszurichten; vierstellig sei es geworden. Auch über die Annehmlichkeiten spricht er gern: Er ist viel herumgekommen, war in den Schützenvereinen in Templin, Fürstenberg, Malchow und anderenorts gern gesehen, wurde mit seiner Begleitung eingeladen. Am vergangenen Sonnabend,Sven Heuer feierte seinen 42. Geburtstag, übergab er die Schützenkette unter großem Aha an Bernd Manzel. Dann ertönten Böllerschüsse aus den Kanonen.

Zum Schützenfest am Sonnabend hatten die Zehdenicker seit dem Morgen wieder ihre Türen für Interessierte geöffnet. Vor 27 Jahren war der Verein wiedergegründet worden, 90 Mitglieder gehen dort derzeit ihrem Sport nach. Gäste durften unter fachkundiger Aufsicht Probeschüsse abgeben, ebenso umlagert waren auf dem Gelände an der Badinger Chaussee auch die beiden Kanonen. Dieter Hopp erklärte immer wieder, wie er seine, einem preußischen Anderthalbpfünder nachempfundene"Marie-Luise" vor etwa sieben Jahren konstruierte und wie sie funktioniert. Für richtige Kugeln ist der Durchmesser des Laufs aber zu schmal - Böllerschüsse jedoch gibt er auf verschiedenen Schützentreffen gern ab. Auch zu Fragen der in der Öffentlichkeit häufig diskutierten Sicherheit standen die Mitglieder natürlich Rede und Antwort. Waffen dürfen auf dem Vereinsgelände selbstverständlich nicht gelagert werden. Selbst der Transport ist sicher, Waffe und Munition seien stets voneinander getrennt. Und Entsorgungsnachweise für das Blei der Kugeln, das wieder eingesammelt werden muss, muss der Verein regelmäßig vorlegen.

In Zukunft will sich der Verein auch dem Bogenschießen verschreiben, sagte der Vorsitzende Thomas Hauenstein. Damit will man jüngere Mitglieder an den Verein binden, die wegen der strengen Gesetze kaum Zugang zu den Waffen haben. Auch hier bräuchte man, wie auch auf der Schießanlage, ausgebildetes Personal. Die Anregung kam aus Templin, wo man einen ähnlichen Weg gegangen ist.

Von den dortigen Schützen schaute am Sonnabend eine Abordnung ebenso vorbei wie von der "Königliche Schützengilde Luise Henriette von Oranien 1703" aus Oranienburg. Für die "Korporierte Schützengilde zu Gransee 1851" war der Vorsitzende Volker Henneberg erschienen. Die anderen Mitglieder vertraten den neu gegründeten Verein beim Fest in Gransee.

Knapp acht Monate nach der Gründung gehören dem Konkurrenten des Traditionsvereins "Granseer Schützengilde" übrigens schon 36 Schützen an - dreimal mehr als noch bei der Gründung. Sie trainieren wie berichtet auf dem Schießstand in Zehdenick.