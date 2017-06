Massenprügelei am Havelufer - 20-Jähriger schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Zu einer Massenschlägerei, an der etwa 20 Personen beteiligt waren, kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr im Bereich des Louise-Henrietten-Steges in Oranienburg. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, waren zwei Gruppen zunächst verbal in Streit geraten, anschließend dann körperlich aufeinander losgegangen. Ein 20-jähriger Syrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Was den Streit ausgelöst hat, ist noch unklar. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchtete die Mehrzahl der an der Schlägerei beteiligten Personen. Von den restlichen Personen wurden die Personalien aufgenommen.