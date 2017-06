Kreisausscheid der Feuerwehr in Wiesenau

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau (MOZ) Die Kreismeister im "Löschangriff nass" der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Oder-Spree werden am 1. Juli auf dem Sportplatz in Wiesenau ermittelt. Ab 10 Uhr treten 20 Männer-Mannschaften und vier Frauen-Teams zu den Wettkämpfen nach den Regeln des Kreisfeuerwehrverbandes gegeneinander an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582359/

Dabei muss eine Strecke von 100 Metern mit Feuerwehrschlauch und Stahlrohr zurückgelegt und Wasser in ein Ziel getroffen werden. Dazu muss die Ausrüstung und die Pumpe in Betrieb genommen werden, um aus einem bereitstehenden Bottich Wasser nach vorne zum Strahlrohr fördern zu können. "Es handelt sich um einen simulierten Löschangriff, bei dem das gesamte Team Höchstleistungen vollbringen muss. Dafür muss jeder Handgriff sitzen, um am Ende vorne stehen zu können", heißt es in der Ankündigung.

Geboten wird außerdem ein buntes Rahmenprogram für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt Essen aus der Gulaschkanone und vom Grill.