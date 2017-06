artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg/Leipzig (dpa) Nach mehreren Brandanschlägen auf Bahnanlagen im Großraum Leipzig hat es am Montag massive Behinderungen für Bahnreisende in gegeben. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gab es Probleme im Zugverkehr. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, hat das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Verdacht, dass es sich um extremistische Straftaten handle.