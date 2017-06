Kulinarische Genüsse aus der Mülltonne

artikel-ansicht/dg/0/

Klein-Mutz (GZ) Für so ein Wildschwein braucht man seine Zeit. Um es zu erlegen, können einige Stunden des Wartens ins Land gehen. Und um es dann in einen genussfertigen, saftigen Zustand zu bringen, musste Sven Baade am Sonnabend früh aufstehen. Seit dem Mittag, als die Vorbereitungen zur Klein-Mutzer Sommersonnenwendefeier am Bismarckturm noch liefen, drehte sich das ausgenommene und immer noch 50 Kilogramm schwere Tier in Silberpapier eingewickelt auf dem Timpenberg um seine eigene Längsachse. Mehr als sechs Stunden später, und noch bevor die Sonne untergegangen war, hatten die meisten Mutzer sehr zur Freunde von Baade und dem Co-Griller Stefan Josef Grün zugeschlagen und nur noch die Knochen übriggelassen. Da war das Areal unterhalb des Bismarckturms dann auch schon gut gefüllt. Viel Applaus gab es für den Männerchor unter der Leitung von Christian Volkmann, und wenig später sangen Sabine Brand und Band aus Oranienburg mit eingängigen, gecoverten Schlagern schnell eine gefüllte Tanzfläche herbei. Unterdessen wurde schon das große Lagerfeuer vorbereitet. Und wer wusste, wohin er genau zu gucken hatte, konnte bei einer Turmbesichtigung sogar ein noch berühmteres Bauwerk, nämlich den Berliner Fernsehturm, entdecken, so klar war das Wetter.