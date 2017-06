artikel-ansicht/dg/0/

Wismar (dpa) Die Polizei in Wismar fahndet weiter nach zwei Männern, die in der Nacht zu Samstag einen Asylbewerber mit einem Messer angegriffen, beraubt und verletzt haben sollen. "Wir hoffen unbedingt auf Hinweise möglicher Zeugen, um Licht ins Dunkel dieses Vorfalls zu bringen", sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Wismar. Die Suche nach den beiden etwa 20 bis 30 Jahre alten Tätern sei zunächst erfolglos geblieben. Auch der Staatsschutz sei eingeschaltet worden.