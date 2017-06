artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am Berliner S-Bahnhof Treptower Park hat es einen Brandanschlag auf einen Kabelschacht gegeben, der zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Die Tat gehört vermutlich zu einer Serie von Anschlägen in der Nacht zu Montag in ganz Deutschland. "Es sieht derzeit danach aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582375/

Möglicherweise gehören die Täter zum linksextremistischen Spektrum. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Im Vorfeld des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg hatten Linksextremisten immer wieder Aktionen und Anschläge angekündigt.Das Feuer wurde an einer Stelle an den Schienen zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenallee gelegt. Die Kabelstränge verlaufen dort parallel zu den Gleisen.

Im Berufsverkehr am Morgen waren die Linien S41, S42, S8, S85 und S9 betroffen, wie die S-Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte. Das Unternehmen empfahl, den Bahnhof weiträumig zu umfahren."Eine Aufsicht hatte am frühen Morgen starken Rauch neben den Gleisen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert", sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand.Wie lange der Zugverkehr am S-Bahnhof Treptower Park beeinträchtigt bleibt, war zunächst nicht abzusehen. "Da wollen wir erstmal keine Prognose wagen", erklärte ein Bahnsprecher.In Hamburg, Köln, Dortmund, Sachsen und Niedersachsen gab es ebenfalls Brandanschläge. Die genaue Zahl war zunächst noch unbekannt.In den vergangenen Jahren hatten Linksextremisten immer wieder Brandanschläge auf Einrichtungen der Bahn verübt. Zum Teil fiel der Zugverkehr viele Stunden lang aus.