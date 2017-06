Sprecher kündigt Regierungsumbildung an

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Nach der Wahl in Frankreich am Sonntag mit einer absoluten Parlamentsmehrheit für Präsident Emmanuel Macron hat Regierungssprecher Christophe Castaner eine Regierungsumbildung angekündigt. Diese werde aber nur einen geringen Umfang haben und eher technischer Natur sein; Premierminister Edouard Philippe solle auch an der Spitze der künftigen Regierung stehen, sagte Castaner dem Sender RTL am Montag. Die bisherige Regierung werde im Laufe des Tages zurücktreten, wie dies nach einer Parlamentswahl üblich sei, und die künftige in den nächsten Tagen ernannt.