"Realistischen Tierschutz" gelobt

Spendenfreudig waren die Besucher des Tierheims: Futter, Reinigungsmittel und anderes Zubehör brachten sie am Sonntag in die Bammer Landstraße 33c.

Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger würdigte die aufopferungsvolle Arbeit von Tierheimleiterin Jutta Schütze (85) und ihrer Mitarbeiter, die sich täglich und zu jeder Tagesstunde für das Wohl der Tiere einsetzen. "Mir liegen der Tierschutz, das Tierheim und die Arbeit von Frau Schütze sehr am Herzen. Deshalb habe ich mich auch heute früh trotz mehrerer Termine für den Besuch hier entschlossen", sagte Seeger.

Die gute Arbeit des Teams würdigte auch Dörte Wernecke, Amtstierärztin im Landkreis Havelland: "Jutta Schütze und ihr Team betreiben hier realistischen Tierschutz. Dafür kann man nur dankbar sein."

Leider gibt es auch Havelland jene Fälle, wo es Menschen mit der Tierliebe übertreiben und sich übernehmen. Sie schaffen sich immer mehr Tiere an und können irgendwann Pflege und Versorgung, die Haustiere benötigen, nicht mehr gewährleisten. Oft schaffen sich Menschen auch unüberlegt Tiere an und vergessen dann, dass so ein Tier auch Verpflichtungen mit sich bringt: beispielsweise Steuern und reichlich Auslauf für Hunde. Von notwendigen Tierarztkosten ganz zu schweigen. Oft landen Tiere wegen Überforderung der Halter auf der Straße oder im Tierheim. Angestellte und Mitglieder des Tierschutzvereins können viel darüber berichten. Auch über das Vertrauen gegenüber Menschen, dass Tiere verlieren. Vertrauen wieder aufzubauen, ist eine der Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter stellen. Eine besonders engagierte Ehrenamtlerin im Rathenower Tierheim ist Sandra Schiebel. Sie arbeitet seit sieben Jahren dort. Sie hat schon viel erlebt. "Die Arbeit mit den Tieren macht mir viel Spaß. Das Wohl der Tiere ist mir eine Herzensangelegenheit. Mein Vater und mein Onkel haben auch schon hier im Tierheim gearbeitet", so Sandra über ihre Motive.

Ihre Aufgaben sind vielseitig. Dazu gehören das Füttern der Tiere, das Reinigen der Gehege und der Häuser oder das Ausführen der Hunde. Da schließt man das eine oder andere Tier schon mal ganz besonders ins Herz. "Der Hund Pascha stand mir besonders nah. Um so mehr freue ich mich, dass er jetzt in ein neues Zuhause gefunden hat", berichtete die Mitarbeiterin. Die Liebe zu Tieren lebt sie aber auch zu Hause. Sie schenkt drei Katzen und zwei Hunden ein liebevolles Heim.

Derweil nutzte Jutta Schütze, Gründungschefin des Tierschutzvereins, die günstige Gelegenheit, eine Botschaft an die Besucher bringen: "Wir haben Sommer. Zahlreiche Menschen stöhnen schon bei Temperaturen von über 25 Grad und klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit. Bitte lassen Sie keine Tiere bei solchen Temperaturen im Auto allein. Die Temperatur im Auto erreicht durch den Brennglaseffekt schnell mal 60 Grad und mehr. Selbst nur mal kurz einkaufen gehen, ist deshalb brandgefährlich", so Jutta Schütze.